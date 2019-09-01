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  4. С 1 сентября изменились правила призыва в армию

С 1 сентября изменились правила призыва в армию

, 13:08 14

Речь идет о призывниках, имеющих право на отсрочку или освобождение от военной службы.

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Фото, видео : ТАСС / Владимир Гердо

С 1 сентября изменились правила призыва в армию. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Россияне, имеющие право на отсрочку или освобождение от военной службы, теперь могут от него отказаться. Для этого нужно обратиться в приемную комиссию военкомата и написать заявление. Поправки внесены в закон «О воинской обязанности и военной службе».

Изменения затронули студентов очного отделения программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и имеющих ученую степень, а также сыновей или родных братьев — военнослужащих, которые погибли во время исполнения своих обязанностей или в период прохождения военных сборов.

Те призывники, которые попали в армию до 1 сентября 2019 года, имеют право на досрочное увольнение с военной службы, если имеются на то соответствующие основания для досрочной демобилизации. Например, рождение второго ребенка в семье.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что работодателям могут разрешить тестировать сотрудников на употребление алкоголя.

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