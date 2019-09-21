  1. Пятый канал
  4. «Она площадная»: Илья Резник вывел формулу востребованности Аллы Пугачевой

«Она площадная»: Илья Резник вывел формулу востребованности Аллы Пугачевой

, 7:37 27

Поэта, сотрудничавшего с певицей с 1973 года, не удивляет, что 70-летняя звезда советской эстрады по-прежнему собирает стадионы.

Фото: ТАСС/Павлишак Алексей

Поэт Илья Резник не удивлен, что в свои 70 лет Алла Пугачева по-прежнему способна собрать стадионы зрителей. В апреле Алла Пугачева дала юбилейный концерт в Государственном Кремлевском дворце, а в ноябре состоится ее выступление на «Минск-арене», где среди прочих будут звучать и песни на стихи Резника.

«Нет ничего странного в том, что Алла Борисовна до сих пор востребована и выступает. Правильно, что она дает большие сольники — она певица стадионная, площадная… И возраст тут роли не играет — мне вон уже девятый десяток, так что Алла юная еще, считай», — сказал поэт в интервью интернет-порталу Дни.ру.

К новым песням Примадонны Илья Резник относится философски.

«Время течет, все меняется. При этом наши песни живут, они остаются популярными и любимыми», — говорит он.

Как отмечает издание, сотрудничество поэта и певицы началось в 1973 году с песни «Посидим, поокаем». Позже на стихи Резника были написаны «Маэстро», «Старинные часы», «Как тревожен этот путь» и многие другие популярные по сей день хиты. По признанию самого автора текстов, из всего репертуара Пугачевой ему больше всего нравится песня «Скупимся на любовь» и «Когда я уйду».

Ранее, как писал 5-tv.ru, Алла Пугачева призналась, из-за чего ссорилась и как мирилась и Ильей Резником.

Читайте также

+5° Днём +7°
Ночью +4°
63.85
-0.37 70.60
-0.34
Гороскоп на 21 сентября: Водолеи, снимите розовые очки!

Последние новости

7:53
«Помогу»: Волочкова пообещала научить Бузову садиться на шпагат
7:45
Немецкий журналист нашел 13 отличий в жизни россиян и европейцев
7:37
«Она площадная»: Илья Резник вывел формулу востребованности Аллы Пугачевой
7:25
Открытое горение в ТЦ Владивостока ликвидировано на площади 1500 квадратов
7:19
Эштон Катчер принудил Деми Мур к сексу втроем
7:06
По дороге в роддом Ким Кардашьян пришлось уходить от погони

Сейчас читают

Рождество Пресвятой Богородицы: что категорически нельзя делать 21 сентября
«Шальная императрица»: Бузова попыталась сесть на шпагат в юбке, но упала
В Совфеде объяснили, что будет в случае удара США по Калининграду

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев