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Голод и недосып: Кафельникова пожаловалась на жизнь топ-модели

, 1:17 Фото 91

Дочь Евгения Кафельникова рассказала о трудностях, с которыми приходится сталкиваться девушкам с подиума.

Фото: Instagram @kafelnikova_a

Дочь самого титулованного российского теннисиста Евгения Кафельникова — Алеся — активно занимается своей модельной карьерой. В Instagram за ней следят более полумиллиона человек, тысячи девушек мечтают стать моделями, вдохновившись успехом Кафельниковой. Однако Алеся предупреждает их — это сложная, а порой даже мучительная работа.

В социальной сети Кафельникова разместила красочный пример из своей жизни: девушка рассказала, что в момент публикации записи она едет из Парижа в Лондон. При этом ранним утром она выехала в Париж из Милана, и уже завтра снова поедет в Париж.

Instagram @kafelnikova_a

«Я сегодня спала 2 часа, у меня было за неделю 5 перелетов и ноги мои все в крови. Я хочу спать и есть много пиццы. Вместо этого я еду в поезде из Парижа в Лондон. Мне ехать почти 3 часа и вставать в 6 часов на работу», — честно поделилась Алеся.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Алеся Кафельникова станцевала специально для Егора Крида на курорте.

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