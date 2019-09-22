Голод и недосып: Кафельникова пожаловалась на жизнь топ-модели

Дочь самого титулованного российского теннисиста Евгения Кафельникова — Алеся — активно занимается своей модельной карьерой. В Instagram за ней следят более полумиллиона человек, тысячи девушек мечтают стать моделями, вдохновившись успехом Кафельниковой. Однако Алеся предупреждает их — это сложная, а порой даже мучительная работа.

В социальной сети Кафельникова разместила красочный пример из своей жизни: девушка рассказала, что в момент публикации записи она едет из Парижа в Лондон. При этом ранним утром она выехала в Париж из Милана, и уже завтра снова поедет в Париж.

Instagram @kafelnikova_a

«Я сегодня спала 2 часа, у меня было за неделю 5 перелетов и ноги мои все в крови. Я хочу спать и есть много пиццы. Вместо этого я еду в поезде из Парижа в Лондон. Мне ехать почти 3 часа и вставать в 6 часов на работу», — честно поделилась Алеся.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Алеся Кафельникова станцевала специально для Егора Крида на курорте.