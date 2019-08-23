Видео: Алеся Кафельникова станцевала специально для Егора Крида на курорте

Недавно Егор Крид — один из самых завидных холостяков отечественного шоу-бизнеса — намекнул, что у него появилась девушка. Сейчас певец отдыхает в Барселоне в компании прекрасной спутницы. Звезда опубликовал в Instagram видео, на котором для него в белом платье танцует Алеся Кафельникова. 25-летний исполнитель снимал 20-летнюю модель на камеру телефона и очевидно поощрял ее действия — девушка все время улыбалась и выглядела счастливой. Поклонники тут же заподозрили парочку в романтических чувствах.

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Однако недавно в сети появились слухи о романе Алеси Кафельниковой и Джея Альвареса — модели гавайского происхождения. Возможный избранник девушки имеет криминальное прошлое — в подростковом возрасте юноша зарабатывал продажей наркотиков. С 13 до 17 лет парень торговал запрещенными веществами на улице. Позже его заметили продюсеры — так стартовала его карьера в модной индустрии.

Некоторые фолловеры предполагают, что Егор Крид вовсе не собирается строить отношения с Алесей Кафельниковой. На самом деле, артист якобы приехал в Барселону для съемок нового проекта, в котором примет участие и известная модель.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Егор Крид залез на капот Mercedes в центре Москвы.