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  4. «Я расстроен»: Дзюба призвал создать петицию, чтобы засчитали его гол

«Я расстроен»: Дзюба призвал создать петицию, чтобы засчитали его гол

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Во время встречи с «Рубином» судья отменил два гола форварда «Зенита».

Фото: ТАСС/Вячеслав Евдоким.

Артем Дзюба заявил о намерении создать петицию, чтобы ему засчитали гол в матче с «Рубином». Видео с высказываем футболиста выложила пресс-служба «Зенита».

Речь идет о матче в рамках десятого тура Российской премьер-лиги. Голы, которые принес своей команде Дзюба, не были засчитаны арбитрами по причине офсайдов. Однако сам спортсмен уверен — решение было несправедливым.

«Такие голы надо засчитывать. Чуть-чуть пузо у Роберта Мака торчало в офсайде. Это гол, это футбол, а как все было разыграно! Я расстроен», — высказался футболист после матча.

Дзюба даже обратился к болельщикам «Зенита» с предложением о создании петиции, которая призвала бы к пересмотру вынесенного решения.

«Уважаемые болельщики, давайте создадим петицию, чтобы гол засчитали. Пожалуйста. Нельзя такие не засчитывать. В касание принял, отдал, гол. Это против футбола», считает игрок.

Несмотря на отмену двух голов, встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу петербургского клуба.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что недавно освободившийся по УДО футболист Александр Кокорин, возможно, сыграет за «Зенит» уже этой осенью.

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