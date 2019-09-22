«Я расстроен»: Дзюба призвал создать петицию, чтобы засчитали его гол

Артем Дзюба заявил о намерении создать петицию, чтобы ему засчитали гол в матче с «Рубином». Видео с высказываем футболиста выложила пресс-служба «Зенита».
Речь идет о матче в рамках десятого тура Российской премьер-лиги. Голы, которые принес своей команде Дзюба, не были засчитаны арбитрами по причине офсайдов. Однако сам спортсмен уверен — решение было несправедливым.
Артем Дзюба — о матче #ЗенитРубин ✊ pic.twitter.com/X913b2P0sO— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) September 21, 2019
Дзюба даже обратился к болельщикам «Зенита» с предложением о создании петиции, которая призвала бы к пересмотру вынесенного решения.
Несмотря на отмену двух голов, встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу петербургского клуба.
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