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  4. Александр Кокорин может сыграть за «Зенит» осенью в товарищеском матче

Александр Кокорин может сыграть за «Зенит» осенью в товарищеском матче

, 15:31 74

По словам генерального директора петербургской команды, футболист сможет участвовать в игре, если придет в оптимальную форму.

Фото: ТАСС / Вячеслав Евдокимов

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 333

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин может выйти на поле после годового перерыва уже в октябре или ноябре 2019 года. По словам директора петербургской команды Александра Медведева, недавно освободившийся из колонии футболист, может осенью сыграть за «сине-белых» в товарищеском матче, если к этому моменту придет в форму.

«В товарищеских матчах нет никаких ограничений. У нас два окна — в октябре и ноябре, сейчас думаем, с кем можно сыграть. Если Кокорин будет готов, почему не сыграть. Пока о возвращении на поле рано говорить, не надо бежать впереди паровоза», — отметил Медведев в интервью ТАСС.

Генеральный директор «Зенита» также напомнил, что ФК клуб заключил с нападающим контракт до конца сезона 2019/2020.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что комитет Российского футбольного союза отказал Александру Кокорину в регистрации на Чемпионате России. Теперь не попавший в Премьер-лигу футболист останется без работы на ближайшие пять месяцев.

Кокорин и Мамаев были задержаны в 2018 году за избиение водителя ведущей «Первого канала» и чиновника Минпромторга. 8 мая 2019-го Кокорина приговорили к полутора годам лишения свободы, а Мамаева — к году и пяти месяцам. 17 сентября спортсмены вышли на свободу по УДО.

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 333
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