Александр Кокорин может сыграть за «Зенит» осенью в товарищеском матче

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин может выйти на поле после годового перерыва уже в октябре или ноябре 2019 года. По словам директора петербургской команды Александра Медведева, недавно освободившийся из колонии футболист, может осенью сыграть за «сине-белых» в товарищеском матче, если к этому моменту придет в форму.

«В товарищеских матчах нет никаких ограничений. У нас два окна — в октябре и ноябре, сейчас думаем, с кем можно сыграть. Если Кокорин будет готов, почему не сыграть. Пока о возвращении на поле рано говорить, не надо бежать впереди паровоза », — отметил Медведев в интервью ТАСС.

Генеральный директор «Зенита» также напомнил, что ФК клуб заключил с нападающим контракт до конца сезона 2019/2020.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что комитет Российского футбольного союза отказал Александру Кокорину в регистрации на Чемпионате России. Теперь не попавший в Премьер-лигу футболист останется без работы на ближайшие пять месяцев.