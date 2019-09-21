«Зенит» разгромил «Рубин» со счетом 5:0 в Петербурге

Домашний матч 10-го тура российской футбольной Премьер-лиги между «Зенитом» и казанским «Рубином» завершился со счетом 5:0 в пользу петербуржцев.

В конце первого тайма — на 41-й минуте — нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба сделал скидку на Дриусси, а тот прострелил во вратарскую, но мяч от ноги защитника влетел в ворота «Рубина», однако гол не был засчитан — офсайд был у Артема.

Однако затем начался «расстрел» ворот команды из столицы Татарстана: на 58-й минуте гол забил нападающий Бранислав Иванович, на 65-й и 75-й — полузащитник Алексей Сутормин, на 82-й — полузащитник Роберт Мак, на 87-й полузащитник Олег Шатов.

На 89-й Артем Дзюба вновь пробил ворота «Рубина», но гол не был засчитан из-за офсайда.

Примечательно, что как сам петербургский клуб, так и его болельщики к сегодняшнему матчу подготовились основательно и разносторонне.

Перед началом встречи прошла минута молчания в память о Фернандо Риксене, который скончался после продолжительной болезни. Он выступал за «Зенит» в период с 2006 по 2009 год. В свою очередь фанаты клуба вывесили баннер с именем всемирно известного футболиста.

Кроме того, болельщики «Зенита» организовали красочный перформанс, развернув огромный баннер, посвященный дню рождения фанатского движения клуба, и сопроводили его слоганом «Сделано в Ленинграде».

Примечательно, что стартовый состав «Зенита» был объявлен в Twitter с помощью русского жестового языка.

Матч «Зенит» — «Рубин» проходил на стадионе «Газпром Арена» при вместимости почти 70 тысяч зрителей.

Ранее в ФК «Зенит» рассказали о выдающемся Фернандо Риксене.