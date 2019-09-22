Семья с ребенком сгорела в садовом домике в Удмуртии

Пожар в частном одноэтажном доме в Удмуртии унес жизни троих человек. Возгорание заметили очевидцы примерно в 3 часа утра 21 сентября в муниципальном округе «Завьяловский район» и вызвали огнеборцев.

В ходе тушения пожара были обнаружены тела мужчины, женщины и ребенка. Кроме дома, также полностью выгорел гараж.

Известно, что погибшие были жителями Ижевска.

Что стало причиной трагедии, пока неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что серьезный пожар произошел в крупнейшем торговом центре Владивостока. Огнем была охвачена территория в 1000 квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал.