Священник назвал способ отучить ребенка от привычки нецензурно выражаться

Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов провел встречу с воспитанниками детского дома «Павлин». В ходе общения мальчик задал священнику вопрос о том, как отучить человека от привычки употреблять ненормативную лексику, сообщает «Говорит Москва».

Обезличено отвечая на вопрос ребенка, Дмитрий Смирнов отметил, что ничего сложного в этом нет.

« Я ему дал по роже, вот он уже пять лет не ругается », — сказал отец Дмитрий.

Протоиерей подчеркнул, что данный способ весьма эффективен, но лучше, все-таки, к нему не прибегать. Дмитрий Смирнов уверен, что понимать поэзию или сочинять стихи намного сложнее, нежели чем сквернословить.

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