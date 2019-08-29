Андрей Разин назвал подлостью выкладывание в сеть видео с матерящимся Киркоровым

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин встал на защиту певца Филиппа Киркорова, который на репетиции своего выступления на конкурсе «Новая волна» обрушился на техперсонал с нецензурной бранью.

Instagram @razin_andrei_lm

« Считаю полной провокацией против Филиппа Киркорова ситуацию, которую устроили случайные люди », — написал Андрей Разин в Instagram, выложив архивный снимок, на котором запечатлены оба артиста.

Он призвал не принимать близко к сердцу сказанные коллегой по цеху слова, так как «он — человек творческий, талантливый и, конечно, не терпит, когда кто-то его подгоняет и делает какие-либо непрофессиональные замечания».

« Те люди, кто выложил это видео в интернет, я считаю, совершили подлый поступок и допустили подлое отношение к нашему артисту и к нашей звезде. Я полностью на стороне Филиппа и считаю недопустимым раздувание средствами массовой информации этого скандала », — возмутился продюсер.

По его мнению, «Филипп — великолепный артист, прекрасный певец, хороший человек и очень хороший друг».

« Поэтому прошу всех поддержать Филиппа и не обращать внимания на эту гадость », — подытожил Разин.

Ранее в сети появилось видео, на котором Киркоров с использованием нецензурной лексики резко заявляет персоналу «Новой волны», что пока не отрепетирует премьеру песни «Лунный гость», шоу не начнется.

Стоит отметить, что за разгневанного певца в первую очередь вступились поклонники, а также звезды шоу-бизнеса, в частности, продюсер Иосиф Пригожин.

А знаменитая «розовая кофточка» Ирина Ароян, которую певец обругал 15 лет назад, назвала его поступок «немужским поведением».