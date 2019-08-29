Андрей Разин назвал подлостью выкладывание в сеть видео с матерящимся Киркоровым

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин встал на защиту певца Филиппа Киркорова, который на репетиции своего выступления на конкурсе «Новая волна» обрушился на техперсонал с нецензурной бранью.
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Он призвал не принимать близко к сердцу сказанные коллегой по цеху слова, так как «он — человек творческий, талантливый и, конечно, не терпит, когда кто-то его подгоняет и делает какие-либо непрофессиональные замечания».
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По его мнению, «Филипп — великолепный артист, прекрасный певец, хороший человек и очень хороший друг».
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Ранее в сети появилось видео, на котором Киркоров с использованием нецензурной лексики резко заявляет персоналу «Новой волны», что пока не отрепетирует премьеру песни «Лунный гость», шоу не начнется.
Стоит отметить, что за разгневанного певца в первую очередь вступились поклонники, а также звезды шоу-бизнеса, в частности, продюсер Иосиф Пригожин.
А знаменитая «розовая кофточка» Ирина Ароян, которую певец обругал 15 лет назад, назвала его поступок «немужским поведением».