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  4. Андрей Разин назвал подлостью выкладывание в сеть видео с матерящимся Киркоровым

Андрей Разин назвал подлостью выкладывание в сеть видео с матерящимся Киркоровым

, 18:17 Видео 605

Продюсер «Ласкового мая» призвал СМИ не раздувать скандал.

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Фото, видео : Anatoly Lomokhov / www.globallookpress.com, Instagram @razin_andrei_lm

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин встал на защиту певца Филиппа Киркорова, который на репетиции своего выступления на конкурсе «Новая волна» обрушился на техперсонал с нецензурной бранью.

Instagram @razin_andrei_lm

«Считаю полной провокацией против Филиппа Киркорова ситуацию, которую устроили случайные люди», — написал Андрей Разин в Instagram, выложив архивный снимок, на котором запечатлены оба артиста.

Он призвал не принимать близко к сердцу сказанные коллегой по цеху слова, так как «он — человек творческий, талантливый и, конечно, не терпит, когда кто-то его подгоняет и делает какие-либо непрофессиональные замечания».

«Те люди, кто выложил это видео в интернет, я считаю, совершили подлый поступок и допустили подлое отношение к нашему артисту и к нашей звезде. Я полностью на стороне Филиппа и считаю недопустимым раздувание средствами массовой информации этого скандала», — возмутился продюсер.

По его мнению, «Филипп — великолепный артист, прекрасный певец, хороший человек и очень хороший друг».

«Поэтому прошу всех поддержать Филиппа и не обращать внимания на эту гадость», — подытожил Разин.

Ранее в сети появилось видео, на котором Киркоров с использованием нецензурной лексики резко заявляет персоналу «Новой волны», что пока не отрепетирует премьеру песни «Лунный гость», шоу не начнется.

Стоит отметить, что за разгневанного певца в первую очередь вступились поклонники, а также звезды шоу-бизнеса, в частности, продюсер Иосиф Пригожин.

А знаменитая «розовая кофточка» Ирина Ароян, которую певец обругал 15 лет назад, назвала его поступок «немужским поведением».

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