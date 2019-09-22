Эмили Ратаковски заставила вздыхать и плакать поклонников, опубликовав на своей странице в Instagram коротенький, но соблазнительный видеоролик. На нем 28-летняя американская модель позирует на террасе в Испании на фоне роскошного пейзажа в обтягивающем вязаном платье с открытой спиной, приоткрывающее в какой-то момент грудь девушки.
«Не в Испании, просто вспоминаю», — пояснила под видео Эмили.
Фанаты отреагировали на публикацию тысячами восхищенных комментариев.
«Безупречная!»
«Вы божественны, атомная красота!»
«Ты очень красивая, вау!»
«Я плачу!»
«Ну просто прекрасна! Одолжи платье — огонь!»
«Нельзя быть настолько идеальной!» — пишут как мужчины, так и женщины.
Ранее 5-tv.ru писал, что Эмили Ратаковски разочаровала подписчиков снимком в нижнем белье.