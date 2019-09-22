  1. Пятый канал
  4. Ратаковски в обтягивающем вязаном платье заставила плакать поклонников — видео

Ратаковски в обтягивающем вязаном платье заставила плакать поклонников — видео

, 17:59 Видео 496

Американская модель опубликовала в сети коротенький ролик, снятый в Испании, который меньше чем за сутки посмотрели более двух миллионов раз.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @emrata

Эмили Ратаковски заставила вздыхать и плакать поклонников, опубликовав на своей странице в Instagram коротенький, но соблазнительный видеоролик. На нем 28-летняя американская модель позирует на террасе в Испании на фоне роскошного пейзажа в обтягивающем вязаном платье с открытой спиной, приоткрывающее в какой-то момент грудь девушки.

«Не в Испании, просто вспоминаю», — пояснила под видео Эмили.

Instagram @emrata

Фанаты отреагировали на публикацию тысячами восхищенных комментариев.

«Безупречная!»

«Вы божественны, атомная красота!»

«Ты очень красивая, вау!»

«Я плачу!»

«Ну просто прекрасна! Одолжи платье — огонь!»

«Нельзя быть настолько идеальной!» — пишут как мужчины, так и женщины.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эмили Ратаковски разочаровала подписчиков снимком в нижнем белье.

Читайте также

+7° Днём +7°
Ночью +2°
63.85
-0.37 70.60
-0.34
Гороскоп на 22 сентября: Весы, дайте волю чувствам!

Последние новости

18:59
Военный эксперт оценил способность подлодок «Борей» по уничтожению городов США
18:49
Японский журналист лишился кошелька и выяснил, что россияне добрые и отзывчивые
18:35
Петросян спустил полмиллиона рублей на романтическое путешествие с возлюбленной
18:17
50 ударов ножом: Саратовский студент зверски убил подругу детства из-за долга
17:59
Ратаковски в обтягивающем вязаном платье заставила плакать поклонников — видео
17:48
Врач-офтальмолог объяснила, почему девушка из Армении плачет кристаллами

Сейчас читают

Шокирующие кадры: Машина раздавила голову лежащему на дороге пешеходу в Екатеринбурге
Видео: Школьницу поставили на колени и начали избивать за то, что «не следила за языком»
«Нисколько не смутило!»: Кристина Асмус о постельной сцене в новом фильме

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев