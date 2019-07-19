«Что здесь сексуального?»: Трусы Эмили Ратаковски разочаровали фанатов

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски заслужила популярность в социальных сетях, благодаря своим соблазнительным снимкам. Теледива довольно часто проводит откровенные фотосессии, во время которых демонстрирует свою фигуру в нижнем белье, а иногда даже без него. Впрочем, фанаты светскую львицу не осуждают — по их мнению, Ратаковски может гордиться своими формами, а, значит, не должна бояться выставлять эротичные снимки.
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Как правило, представители мужского пола в восторге от фотографий модели. Некоторые ее считают даже идеалом красоты. Однако в последнее время актриса все чаще разочаровывает своих преданных поклонников.
На странице Ратаковски стало появляться меньше «горячих» фото, а последний кадр подписчики и вовсе сочли совсем непривлекательным. Несмотря на то, что модель позирует на нем на кровати в нижнем белье, фолловеры не нашли в снимке ничего сексуального.
В комментариях фанаты отметили, что предыдущие публикации Эмили им нравились куда больше, а в этот раз она теледива явно прогадала с одеждой. Больше всего критики со стороны пользователей вызвали трусы светской львицы, которые показались им большими и нелепыми, пишут Дни.ру.
«Что сексуального в этих нелепых трусах и белой майке?»
«Каждый день отчаянная просьба о внимании. За тобой уже скучно наблюдать».
«Странные трусы», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что обнаженная Эмили Ратаковски продемонстрировала прелести фигуры в бассейне.