«Что здесь сексуального?»: Трусы Эмили Ратаковски разочаровали фанатов

, 15:02 Фото 387

Модель опубликовала фото в нижнем белье, которое показалось поклонникам вовсе не привлекательным.

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Фото, видео : Instagram @emrata

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски заслужила популярность в социальных сетях, благодаря своим соблазнительным снимкам. Теледива довольно часто проводит откровенные фотосессии, во время которых демонстрирует свою фигуру в нижнем белье, а иногда даже без него. Впрочем, фанаты светскую львицу не осуждают — по их мнению, Ратаковски может гордиться своими формами, а, значит, не должна бояться выставлять эротичные снимки.

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Как правило, представители мужского пола в восторге от фотографий модели. Некоторые ее считают даже идеалом красоты. Однако в последнее время актриса все чаще разочаровывает своих преданных поклонников.

На странице Ратаковски стало появляться меньше «горячих» фото, а последний кадр подписчики и вовсе сочли совсем непривлекательным. Несмотря на то, что модель позирует на нем на кровати в нижнем белье, фолловеры не нашли в снимке ничего сексуального.

Instagram @emrata

В комментариях фанаты отметили, что предыдущие публикации Эмили им нравились куда больше, а в этот раз она теледива явно прогадала с одеждой. Больше всего критики со стороны пользователей вызвали трусы светской львицы, которые показались им большими и нелепыми, пишут Дни.ру.

«Что сексуального в этих нелепых трусах и белой майке?»

«Каждый день отчаянная просьба о внимании. За тобой уже скучно наблюдать».

«Странные трусы», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обнаженная Эмили Ратаковски продемонстрировала прелести фигуры в бассейне.

 

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