Светлана Лобода заставила поклонников в очередной раз оценить длину и стройность своих ног. Певица опубликовала в своем Instagram снимок, на котором позирует в черных кожаных шортах на высоких шпильках и с пустым бокалом в руках. Судя по всему, фото сделано на благотворительном вечере в Милане, где сейчас проходит Неделя моды.

Instagram @lobodaofficial

Фанаты Лободы за пару часов успели поставить под снимком более 30 тысяч лайков и написать в комментариях около сотни комплиментов певице.

«Фотка — бомба! Невероятная красотка️. Ножки!»

«Очень вызывающе»;

«Ноги — наше все»;

«Сразу видно, умеете показать то, что дала природа»;

Нашлись среди подписчиков Лободы и поборники здорового образа жизни, которые раскритиковали певицу за фото с бокалом.

«Что —то последнее всегда со стаканом»;

«Еще не налили или выпили уже?», — пишут поклонники.

Ранее, как писал 5-tv.ru Светлана Лобода опубликовала фото, снятое на борту частного самолета — на снимке певица демонстрирует свои «бесконечные» ноги в массивных ботинках.