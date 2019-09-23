Врачи центра «СОГАЗ» спасли пациента от риска умереть во сне

Врачи центра «СОГАЗ» в рамках международной конференции «Нарушения дыхания во сне: современные тенденции ЛОР-хирургического лечения» провели показательную операцию для пациента, который 35 лет страдает от затрудненного носового дыхания.

Согласно статистике число людей, страдающих от храпа и обструктивного апноэ (остановка дыхания во сне — Прим.ред.), неуклонно растет во всем мире. В настоящее время, аналогичные проблемы встречаются у 30% взрослого населения и примерно у 10% детей. Синдром обструктивного апноэ сна (СОНАС) — это состояние, при котором в легкие поступает недостаточное количество кислорода. При этом заболевании человек может просыпаться за ночь множество раз, сон его неглубокий, сопровождается громким храпом, а также приводит к нарушению работы сердечно-сосудистой, эндокринной и других систем организма. Главная опасность такого состояния — внезапная остановка дыхания и смерть.

Именно передовым методикам решения этой не только медицинской, но и социальной проблемы была посвящена конференция, проведенная Группой клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» при поддержке компании KARL STORZ.

«Проблемы, которые вызывает синдром обструктивного апноэ сна, разнообразны. Это и хроническая усталость, и сердечно-сосудистые заболевания, и множество других неприятных последствий. В зависимости от степени выраженности симптоматики лечение может быть разным», — рассказал в интервью «Известиям» о течении заболевания главный консультант отделения оториноларингологии, хирургии головы и шеи университетской клиники Гейдельберга Фрэнк Воллнер.

В рамках конференции была проведена уникальная операция 65-летнему мужчине, который не мог дышать более половины своей жизни. Еще в молодости Евгений перенес тяжелую форму гриппа и сильное переохлаждение. В последствии у мужчины возникли неожиданные проблемы с носовым дыханием: отсутствие обоняния, прерывистый ночной сон и постоянные головные боли. А позднее на фоне его раздражительности, вызванной недосыпом, и постоянного храпа от него ушла жена. Он обратился в Многопрофильный медицинский центр «СОГАЗ» в Геленджике, где у него выявили сначала полипы в полости носа, а после дальнейшего обследования — среднюю степень СОАС.

«Я грибник, поэтому моя мечта — снова почувствовать запахи и по ним определять, какой гриб съедобный, а какой нет. Да и личную жизнь хочется устроить, а то сейчас с такими проблемами со здоровьем я не решусь подойти к женщине», — рассказал медикам Евгений.

Показательное хирургическое вмешательство пациенту было проведено в рамках конференции и транслировалось в режиме реального времени по видеосвязи для участников конференции «СОГАЗ МЕДИЦИНА» из Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Тобольска.

«Мы провели хирургию полости носа, чтобы обеспечить хорошую проходимость дыхательных путей: очистили пациенту околоносовые пазухи, удалив полипы, и исправили искривление перегородки носа. Все действия выполнены эндоскопически, то есть с минимальными травмами и надрезами. В России такие операции распространены не слишком широко, поэтому так важно обучать хирургов эндоскопии», — рассказал о ходе операции ведущий оперирующий врач-оториноларинголог Международного медицинского центра «СОГАЗ» Алексей Аксенов, который специально для этого прилетел в Краснодарский край из Петербурга.