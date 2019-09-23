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«Он не японец»: беременная Миронова рассказала об отце будущего ребенка

, 8:10 Фото 288

Актриса написала откровенный пост в Instagram под давлением слухов.

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Фото, видео: Instagram @mariya_mironova_actress

Актриса Мария Миронова, которая до недавнего времени скрывала, кем является отец ее будущего ребенка, все же решилась на то, чтобы рассказать несколько фактов о мужчине. По признанию артистки, слухи вокруг нового брака стали все больше напоминать «цирк», поэтому настало время сделать официальное заявление.

«Мой официальный брак состоялся в Греции больше года назад после двух лет совместной жизни, а именно на острове Санторини. Рожать я планирую в любимейшей нами стране, а именно в Греции. Мой официальный муж и отец моего будущего ребенка является директором по развитию русско-японской компании, занимающейся медицинскими технологиями. Он не японец», — написала Миронова, добавив, что супруга зовут Андрей. 

Instagram @mariya_mironova_actress

Подписчики актрисы, в свою очередь, отметили, что ей не стоит обижаться ни на них, ни на журналистов, поскольку Мария Миронова сама создала вокруг себя «ореол таинственности».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о реакции артистки на еще одни слухи — в предыдущий раз отца Мироновой сочли «греческим олигархом».

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