«Дочь греческого олигарха»: Мария Миронова высмеяла заявление о своем отце

Беременная актриса Мария Миронова — дочь знаменитого советского артиста Андрея Миронова — опубликовала новый пост на своей страничке в Instagram, в котором обратилась к сотрудникам интернет-издания Татарстана. Журналисты писали заметку о предполагаемом отце будущего ребенка Марии, отметив, что он является греческим олигархом, однако допустили ошибку и вместо «отца ребенка Марии», написали «отец Марии». Актриса решила высмеять в соцсети чересчур любопытных журналистов.

«Большинство экспертов все-таки сошлись на мнении, что Мой ОТЕЦ греческий олигарх в сфере судостроительства, косвенно это подтверждается, тем, что я нахожусь на отдыхе в Греции!» — написала Миронова.

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Instagram @mariya_mironova_actress

Подписчики поддержали Марию Миронову и посоветовали ей не обращать внимания на непонятные слухи.

«Логика большинства людей — это страшная сила»;

«Я всегда подозревал, что Андрей Миронов греческий олигарх! Правду не скроешь»;

«Полный сюр», — оставили комментарии фолловеры.

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