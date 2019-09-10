  1. Пятый канал
  4. «Дочь греческого олигарха»: Мария Миронова высмеяла заявление о своем отце

«Дочь греческого олигарха»: Мария Миронова высмеяла заявление о своем отце

, 22:49 Фото 57

Актриса опубликовала пост, полный возмущения, в своем Instagram.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @mariya_mironova_actress

Беременная актриса Мария Миронова — дочь знаменитого советского артиста Андрея Миронова — опубликовала новый пост на своей страничке в Instagram, в котором обратилась к сотрудникам интернет-издания Татарстана. Журналисты писали заметку о предполагаемом отце будущего ребенка Марии, отметив, что он является греческим олигархом, однако допустили ошибку и вместо «отца ребенка Марии», написали «отец Марии». Актриса решила высмеять в соцсети чересчур любопытных журналистов.

«Большинство экспертов все-таки сошлись на мнении, что Мой ОТЕЦ греческий олигарх в сфере судостроительства, косвенно это подтверждается, тем, что я нахожусь на отдыхе в Греции!» — написала Миронова.

Следователи проверяют версию о замученной до смерти Быстрицкой

Instagram @mariya_mironova_actress

Подписчики поддержали Марию Миронову и посоветовали ей не обращать внимания на непонятные слухи.

«Логика большинства людей — это страшная сила»;

«Я всегда подозревал, что Андрей Миронов греческий олигарх! Правду не скроешь»;

«Полный сюр», — оставили комментарии фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что хейтеры мечтают лишить Викторию Боню родительских прав и угрожают ее дочке.

Читайте также

+21° Днём +25°
Ночью +14°
65.44
-0.13 72.30
-0.03
Самые везучие: какие знаки зодиака находятся под охраной высших сил

Последние новости

23:06
Видео: Термин «пляж» предложили закрепить в Водном кодексе
22:49
«Дочь греческого олигарха»: Мария Миронова высмеяла заявление о своем отце
22:33
«Короля эрекции» будут судить в Петербурге по обвинению в фальсификации БАДов
22:18
Западные звезды запустили в сети новый челлендж Back2School
21:59
В томительном ожидании: В Петербург приехала комиссия УЕФА
21:39
«Мне мои зубы нравятся»: Возлюбленная Архипа Глушко резко ответила хейтерам

Сейчас читают

Елена Малышева: У певицы Юлии Самойловой есть шанс начать ходить
Настя Ивлеева нашла способ освободиться от наручников для любовных утех
Почему нельзя мыть курицу и некоторые другие продукты

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев