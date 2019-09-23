«Еще одна утка»: Звезду «Дома-2» Алену Рапунцель не узнали после салона красоты

В сети бурно обсуждают последние фотографии бывшей участницы шоу «Дом-2» Алены Рапунцель. Звезда телестройки решилась на кардинальные перемены во внешности — она отправилась в салон красоты и сделала татуаж губ. Свежие снимки знаменитости, сделанные после завершения косметической процедуры, появились на фанатской страничке телепроекта в Instagram.

Instagram @dom2_novosti_1

Уже через несколько минут после публикации кадров под постом появилось множество негативных комментариев. Юзеры не оценили эксперимент Алены Рапунцель и разразились резкой критикой в адрес молодой матери. Подписчики отметили, что звезда сгубила свою естественную красоту посредством «искусственных» процедур. Впрочем, некоторые выразили надежду, что эффект от татуажа губ скоро пройдет и теледива станет выглядеть, как прежде.

«Еще одна утка!»

«Что за уродство!»

«Это пройдет потом?»

«Опухоль на губах!»

«Фу, обезьянка!» — возмущались фанаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алена Рапунцель впервые показала лицо двухмесячного сына.