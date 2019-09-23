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  4. Беременная невеста Тимати ответила на слухи о двойне

Беременная невеста Тимати ответила на слухи о двойне

, 8:54 Фото 517

Поклонники Анастасии Решетовой сочли ее живот слишком большим, в связи с чем выстроили предположение о том, что девушка родит близнецов.

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Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova

Беременная невеста рэпера Тимати — Анастасия Решетова — опровергла слухи о том, что ожидает двойню. Такие предположения у поклонников семьи музыканта возникли в связи с тем, что на некоторых фотографиях в Instagram 23-летняя девушка запечатлена со слишком большим, по их мнению, животом.

Instagram @volkonskaya.reshetova

«Вы точно одного ждете?» — поинтересовался в комментариях один из подписчиков.

«Точно. У меня правда небольшой живот. Он очень собранный, аккуратный. На таком сроке у многих больше гораздо кажется», — заверила пользователей Решетова.

Возлюбленная рэпера родит первенца буквально через несколько недель. Как до этого признавалась Анастасия Решетова, прощаться с беременностью ей совершенно не хочется. Поэтому девушка сейчас наслаждается каждой минутой до рождения малыша.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о реакции Решетовой на негативные слухи о ее отношениях с Тимати.

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