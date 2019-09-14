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  4. «Прикройте свои рты»: Решетова ответила сомневающихся в ее отношениях с Тимати

«Прикройте свои рты»: Решетова ответила сомневающихся в ее отношениях с Тимати

, 19:16 Фото 771

Накануне сразу несколько телеграм-каналов написали, что пара живет в разных местах и беременна модель вовсе не от рэпера.

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Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova

Анастасия Решетова и рэпер Тимати совсем скоро должны стать родителями — по некоторым данным, малыш должен появиться на свет в сентябре, а между тем злопыхатели не перестают донимать беременную модель различными слухами и домыслами.

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Так, в пятницу, 13 сентября сразу несколько телеграм-каналов распространили сплетню, что Решетова и Тимати не только не живут вместе, но и беременна Анастасия вовсе не от музыканта. По утверждениям хейтеров, в квартиру рэпера так называемая невеста приходит раз в неделю, чтобы сфотографироваться и выложить фото в соцсети.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Находящаяся на сносях Решетова молчать не стала и опубликовала на своей странице в Instagram отповедь авторам измышлений.

«Те люди, кто пишет в телеграм-каналы, и сами каналы, которые публикуют эту ересь. У меня к вам вопрос: вы под чем находитесь, когда это *** про нас сочиняете? А новости про то, что у меня живот накладной, уже были, или я пропустила что-то? Прикройте свои рты уже наконец и не лезьте в чужую семью», — написала девушка Тимати.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Анастасия Решетова намекала на некую стрессовую ситуацию, из-за которой она могла почувствовать себя плохо в самолете, возвращаясь в Москву после отдыха в Доминиканской Республике.

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