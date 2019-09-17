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«Как смириться?»: беременная невеста Тимати не хочет рожать

, 9:59 Фото 86

До родов возлюбленной популярного рэпера остались считанные недели.

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Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova

Возлюбленная рэпера Тимати — Анастасия Решетова — родит артисту ребенка уже через несколько недель. Однако сама модель признается — прощаться с беременностью ей совершенно не хочется.

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На своей странице в Instagram Решетова написала, что не знает, как смириться с тем, что в скором времени малыш будет существовать отдельно от нее. Хотя, отмечает девушка, в некоторые периоды она сгоряча мечтала поскорее родить — в особенности, когда чувствовала себя не очень хорошо.

Instagram @volkonskaya.reshetova

«Но на самом же деле я прекрасно понимаю, что лучше наслаждаться каждой минуткой, пока в тебе бьется еще одно сердечко», — откровенничает Решетова со своими подписчиками.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что беременная Анастасия Решетова резко осадила хейтеров, сомневающихся в их отношениях с Тимати.

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