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  4. Московского водителя обокрали на 17,5 миллиона рублей

Московского водителя обокрали на 17,5 миллиона рублей

, 11:17 65

Злоумышленник пробрался в чужую квартиру, подобрав ключ к входной двери.

Фото: www.globallookpress.com © Jochen Tack

Крупной суммы лишился житель столицы, работающий водителем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу московского управления МВД. Как уточняют в главке, похититель пробрался в квартиру на Варшавском шоссе.

Чтобы проникнуть в помещение, злоумышленник подобрал ключ к замку входной двери. Из дома он унес 17,5 миллиона рублей. Потерпевший — индивидуальный предприниматель 1982 года рождения, работает шофером. Обчистив квартиру, вор скрылся в неизвестном направлении.

Полиция проводит проверку случившегося. Московские оперативники проверяют камеры наружного наблюдения и опрашивают свидетелей.

Ранее 5-tv.ru писал, что у приехавшего в Петербург японского журналиста в Эрмитаже украли портмоне. Однако неприятный инцидент не испортил впечатления туриста о поездке.

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