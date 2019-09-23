Московского водителя обокрали на 17,5 миллиона рублей

Крупной суммы лишился житель столицы, работающий водителем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу московского управления МВД. Как уточняют в главке, похититель пробрался в квартиру на Варшавском шоссе.

Чтобы проникнуть в помещение, злоумышленник подобрал ключ к замку входной двери. Из дома он унес 17,5 миллиона рублей. Потерпевший — индивидуальный предприниматель 1982 года рождения, работает шофером. Обчистив квартиру, вор скрылся в неизвестном направлении.

Полиция проводит проверку случившегося. Московские оперативники проверяют камеры наружного наблюдения и опрашивают свидетелей.

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