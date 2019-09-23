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  4. За последние десять лет число больных туберкулезом в России снизилось в два раза

За последние десять лет число больных туберкулезом в России снизилось в два раза

, 16:46 Эфирная новость 32

По словам главы российского Минздрава Вероники Скворцовой, смертность от заболевания снизилась на 13% за семь месяцев 2019 года.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Nikolay Gyngazov, 5-tv.ru

В России за последние десять лет вдвое снизилось число заболевших туберкулезом. В текущем году на 13% сократилась смертность. Таких положительных изменений, считают в Минздраве, удалось добиться благодаря региональным программам, которые включают целый комплекс борьбы с недугом. Речь идет о профилактике, диагностике и эффективном лечении. Но в то же время, пока высокий порог заболеваемости сохраняется в Тыве и Приморье, заявила глава российского Минздрава Вероника Скворцова.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ученые назвали пять неожиданных симптомов опухоли мозга.

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