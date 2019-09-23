За последние десять лет число больных туберкулезом в России снизилось в два раза

В России за последние десять лет вдвое снизилось число заболевших туберкулезом. В текущем году на 13% сократилась смертность. Таких положительных изменений, считают в Минздраве, удалось добиться благодаря региональным программам, которые включают целый комплекс борьбы с недугом. Речь идет о профилактике, диагностике и эффективном лечении. Но в то же время, пока высокий порог заболеваемости сохраняется в Тыве и Приморье, заявила глава российского Минздрава Вероника Скворцова.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ученые назвали пять неожиданных симптомов опухоли мозга.