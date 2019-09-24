«Эмми-2019»: ТОП-5 самых худших образов церемонии

В Лос-Анджелесе прошла 71-я телевизионная премия «Эмми», отметившая лучшие проекты прайм-тайма за прошлый сезон. Зрители ждали не только результатов награждения, но и появления любимых звезд на красной дорожке. Вот только не все знаменитости смогли оправдать ажиотаж вокруг своей персоны — некоторые актеры выглядели «заклеванными цыплятами», несмотря на наряды от дорогостоящих брендов.

Крисси Метц — любимица сторонниц бодипозитива и феминизма, по совместительству звезда сериала «Это мы» — пришла на церемонию в обтягивающем блестящем платье с открытыми плечами. Ткань облепила тело актрисы так, что она напоминала Русалочку, пережившей затяжной период расстройства пищевого поведения во время депрессии, как и ее героиня в вышеуказанном сериале.

Дайнара из сериала «Оранжевый — хит сезона» — Дэша Поланко — предстала на красной дорожке в длинном платье с глубоким декольте и весьма необычными рукавами. Огромные шелковые подушки розового цвета на предплечьях актрисы сделали ее похожей на огромную зефирку доминиканского происхождения.

Эми Адамс звезда сериала «Офис» и таких фильмов, как «Зачарованная» и «Острые предметы», позировала на красной дорожке в темно-коричневом платье с цветами из бахромы. Полупрозрачный наряд состарил актрису на несколько десятков лет. Шикарные густые рыжие волосы артистка уложила в тугую косичку, что не прибавило ей шарма на кинопремии.

Американская актриса известная по ролям в «Джанго освобожденный» и «Фантастическая четверка» Керри Вашингтон пришла на красную дорожку «Эмми» в переливающихся черных брюках, сплошь украшенных пайетками, и белой блузе из хлопка с воланами на груди. Несочетаемость тканей в наряде привела к тому, что многие модные эксперты раскритиковали образ артистки.

Гвендолин Кристи — британская актриса, известная по роли Бриенны в сериале «Игра престолов» — похоже, заигралась в средневековье. Звезда вышла на красную дорожку в шикарном платье от Gucci, которое, однако, совсем не было аутентично времени и месту.

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