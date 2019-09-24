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«Эмми-2019»: ТОП-5 самых худших образов церемонии

, 2:06 Фото 33

Одно из главных событий телевизионной индустрии посетили многие знаменитости. Среди них звезды сериалов «Игра престолов», «Это мы», «Оранжевый — хит сезона» и других.

Фото: Reuters

В Лос-Анджелесе прошла 71-я телевизионная премия «Эмми», отметившая лучшие проекты прайм-тайма за прошлый сезон. Зрители ждали не только результатов награждения, но и появления любимых звезд на красной дорожке. Вот только не все знаменитости смогли оправдать ажиотаж вокруг своей персоны — некоторые актеры выглядели «заклеванными цыплятами», несмотря на наряды от дорогостоящих брендов.

Крисси Метц — любимица сторонниц бодипозитива и феминизма, по совместительству звезда сериала «Это мы» — пришла на церемонию в обтягивающем блестящем платье с открытыми плечами. Ткань облепила тело актрисы так, что она напоминала Русалочку, пережившей затяжной период расстройства пищевого поведения во время депрессии, как и ее героиня в вышеуказанном сериале.

 
 
 
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Gunmetal sequin glamour and celebrating beauty on the #Emmys carpet tonight with @chrissymetz in custom Siriano.

Публикация от  Christian Siriano (@csiriano)

Дайнара из сериала «Оранжевый — хит сезона» — Дэша Поланко — предстала на красной дорожке в длинном платье с глубоким декольте и весьма необычными рукавами. Огромные шелковые подушки розового цвета на предплечьях актрисы сделали ее похожей на огромную зефирку доминиканского происхождения.

 
 
 
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Pink Barbie dreams tonight at the #Emmys with @sheisdash in Siriano! 💕💕 #oitnb

Публикация от  Christian Siriano (@csiriano)

Эми Адамс звезда сериала «Офис» и таких фильмов, как «Зачарованная» и «Острые предметы», позировала на красной дорожке в темно-коричневом платье с цветами из бахромы. Полупрозрачный наряд состарил актрису на несколько десятков лет. Шикарные густые рыжие волосы артистка уложила в тугую косичку, что не прибавило ей шарма на кинопремии.

 
 
 
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The Emmy's look is finally revealed! What do you think 🖤?

Публикация от  Amy Adams (@itsamyadams)

Американская актриса известная по ролям в «Джанго освобожденный» и «Фантастическая четверка» Керри Вашингтон пришла на красную дорожку «Эмми» в переливающихся черных брюках, сплошь украшенных пайетками, и белой блузе из хлопка с воланами на груди. Несочетаемость тканей в наряде привела к тому, что многие модные эксперты раскритиковали образ артистки.

 
 
 
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When you get photobombed by THE Arya Stark 😱😍 #emmys

Публикация от  Kerry Washington (@kerrywashington)

Гвендолин Кристи — британская актриса, известная по роли Бриенны в сериале «Игра престолов» — похоже, заигралась в средневековье. Звезда вышла на красную дорожку в шикарном платье от Gucci, которое, однако, совсем не было аутентично времени и месту.

 
 
 
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EMMYS @televisionacad. @jerry_stafford @gucci @hairbyjohnd @stoj_makeupartist @joannavargasnyc @dalton_wong22 ♥️ Thank you for one of the most incredible moments of my life. @gameofthrones 💛

Публикация от  Gwendoline Christie (@gwendolineuniverse)

 

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