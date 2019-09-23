Неделя моды в Милане: ТОП-5 самых ярких нарядов мировых звезд

Неделя моды в Милане собрала вместе многих мировых знаменитостей. Для того чтобы оценить новые тренды, на одной площадке собрались десятки звезд шоу-бизнеса, которые с восторгом наблюдали за моделями, демонстрирующими наряды известных брендов.
Впрочем, гости одного из главных событий мира фэшн-индустрии подготовились к показу основательно. Их утонченные платья и изысканные костюмы могли соперничать с одеждой, которую в итальянской столице моды представляли знаменитые дизайнеры.
Так, итальянская актриса и модель Моника Беллуччи выбрала для выхода в свет белоснежный костюм с брюками клеш. Под пиджак звезда надела полупрозрачную черную рубашку, подчеркивающие сексуальные изгибы тела знаменитости. Образ дополнили черные солнечные очки.
Бразильская модель Изабели Фонтана, которая является лицом мировых брендов, появилась на модном показе в Милане в утонченном вечернем платье, выполненном в черно-бежевой гамме и обрамленном кружевом. Наряд великолепно подчеркивал идеальные пропорции тела девушки и ее осиную талию.
Итальянская фотомодель Бьянка Балти сразила гостей вечера облегающим платьем с леопардовым принтом, который признан одним из самых модных в этом сезоне. Свой образ звезда дополнила серьгами с камнями, которые обращали на себя внимание, благодаря изысканной прическе теледивы.
Не менее сексуальным был образ колумбийско-американской актрисы и модели Софии Вергары. Светская львица покорила публику откровенным платьем с цветочным принтом, которое выгодно подчеркивало стройные ноги и грудь знаменитости.
А вот английская модель Китти Спенсер решила одеться на показ поскромнее, однако от этого ее образ получился не менее эффектным. Теледива примерила total look, выполненный полностью в белом цвете. Своим костюмом звезда буквально ослепила публику и получила множество комплиментов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дженнифер Лопес прошлась по подиуму в Милане в платье, едва прикрывающем грудь.