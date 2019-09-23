Неделя моды в Милане: ТОП-5 самых ярких нарядов мировых звезд

Неделя моды в Милане собрала вместе многих мировых знаменитостей. Для того чтобы оценить новые тренды, на одной площадке собрались десятки звезд шоу-бизнеса, которые с восторгом наблюдали за моделями, демонстрирующими наряды известных брендов.

Впрочем, гости одного из главных событий мира фэшн-индустрии подготовились к показу основательно. Их утонченные платья и изысканные костюмы могли соперничать с одеждой, которую в итальянской столице моды представляли знаменитые дизайнеры.

Так, итальянская актриса и модель Моника Беллуччи выбрала для выхода в свет белоснежный костюм с брюками клеш. Под пиджак звезда надела полупрозрачную черную рубашку, подчеркивающие сексуальные изгибы тела знаменитости. Образ дополнили черные солнечные очки.

Instagram @johnnollet

Бразильская модель Изабели Фонтана, которая является лицом мировых брендов, появилась на модном показе в Милане в утонченном вечернем платье, выполненном в черно-бежевой гамме и обрамленном кружевом. Наряд великолепно подчеркивал идеальные пропорции тела девушки и ее осиную талию.

Instagram @isabelifontana

Итальянская фотомодель Бьянка Балти сразила гостей вечера облегающим платьем с леопардовым принтом, который признан одним из самых модных в этом сезоне. Свой образ звезда дополнила серьгами с камнями, которые обращали на себя внимание, благодаря изысканной прическе теледивы.

Instagram @mirjacartia

Не менее сексуальным был образ колумбийско-американской актрисы и модели Софии Вергары. Светская львица покорила публику откровенным платьем с цветочным принтом, которое выгодно подчеркивало стройные ноги и грудь знаменитости.

Instagram @sofiavergara

А вот английская модель Китти Спенсер решила одеться на показ поскромнее, однако от этого ее образ получился не менее эффектным. Теледива примерила total look, выполненный полностью в белом цвете. Своим костюмом звезда буквально ослепила публику и получила множество комплиментов.

Instagram @sofiavergara

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дженнифер Лопес прошлась по подиуму в Милане в платье, едва прикрывающем грудь.