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  4. Президент Венесуэлы анонсировал скорый визит в Россию

Президент Венесуэлы анонсировал скорый визит в Россию

, 4:23 17

Николас Мадуро планирует провести переговоры с Владимиром Путиным о двустороннем сотрудничестве государств.

Фото: www.globallookpress.com / Marcos Salgado

Во время прямой трансляции в Twitter, 24 сентября, президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о скором визите в Россию.

«Через несколько часов, сегодня ночью я отправлюсь с официальным визитом в Россию, я встречусь с нашим другом президентом Владимиром Путиным, с его командой», —цитирует лидера Венесуэлы RT.

В ходе рабочего визита в РФ, Николас Мадуро планирует обсудить с Владимиром Путиным двусторонние отношения государств в социальной, культурной и экономических сферах.

Ранее в пресс-службе администрации президента России сообщали о том, что переговоры Владимира Путина и венесуэльского лидера состоятся в рамках заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», который традиционно проходит в Сочи.

5-tv.ru рассказывал, что Путин отверг причастность России к ситуации в Венесуэле.

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