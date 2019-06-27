Путин отверг причастность России к ситуации в Венесуэле

Президент РФ Владимир Путин в интервью изданию Financial Times заявил, что Россия не причастна к тому, что происходит в Венесуэле. Там, по словам лидера РФ, есть президент Мадуро, который принимает решения в своей стране.

« Мы не имеем отношения к тому, что происходит в Венесуэле, понимаете? У нас есть определенные договоренности там, самолеты иногда наши туда летают, в порядке тренировки принимают участие. Все. Мы что, там руководим действиями повстанцев, как это делают наши некоторые партнеры, или мы руководим действиями президента Мадуро? Он — президент, зачем его действиями руководить? Он сам всеми руководит. Хорошо или плохо — это другое дело, мы даже не даем оценок », — сказал Владимир Путин.

Глава российского государства подчеркнул, что РФ готова к любому развитию событий, если это происходит в рамках закона.

« Мы готовы на любое развитие в любой стране, в том числе и в Венесуэле, если это происходит по внутренним правилам, в соответствии с законами этой страны, конституцией и в соответствии с волей народа той или другой страны », — заключил Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru писал — Путин заявил, что история с отравлением Скрипалей «не стоит и пяти копеек».