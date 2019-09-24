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  4. «Слишком идеально!» Дарья Мороз пригубила бокал вина у бассейна

«Слишком идеально!» Дарья Мороз пригубила бокал вина у бассейна

, 4:45 Фото 383

Актриса показала, как проходят съемки нового сезона сериала с ней в главной роли.

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Фото, видео: Instagram @d_moroz

Российская актриса театра и кино Дарья Мороз поделилась с подписчиками в Instagram снимком со съемок нового сезона популярного сериала. На фото артистка позирует в особняке на шезлонге у бассейна. У ног звезды стоит бокал красного вина. Знаменитость на кадре демонстрирует задумчивый взгляд вдаль и оголенные стройные ноги.

«Снимается кино!» — подписала пост актриса.

Instagram @d_moroz

Поклонники Дарьи Мороз вдохновились фотографией и засыпали любимицу множеством комплиментов по подводу внешности. За несколько часов публикация с новым фото набрала больше ста комментариев и восьми тысяч лайков.

«Фото просто секси!»

«Это слишком идеально!»

«Обалденная!»

«В полном смысле — огонь!» — написали фолловеры.

36-летняя Дарья Мороз известна по ролям в таких фильмах, как: «Дурак», «Стальная бабочка», «Дом Солнца» и других. Актриса восемь лет прожила в браке с режиссером Константином Богомоловым. В 2018 году пара рассталась, и экс-избранник артистки сыграл свадьбу с Ксенией Собчак.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дарья Мороз рассказала о съемках в постельных сценах.

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