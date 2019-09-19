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«Четкого сценария нет»: Дарья Мороз рассказала о съемках в постельных сценах

, 20:31 Фото 36

Для того чтобы сцены получились реалистичными, партнеры должны доверять друг другу, уверена актриса.

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Фото, видео: Instagram @d_moroz

Российская актриса театра и кино Дарья Мороз, исполнившая одну из главных ролей в сериале «Триада», в интервью для издания GQ рассказала, как проходили съемки постельных сцен. Звезда призналась, что подобные эпизоды в проекте ей дались сложнее всего. Было необходимо сделать так, чтобы все происходящее в кадре казалось зрителю максимально реалистичным, и для этого приходилось импровизировать.

«Происходит все, кроме проникновения. И четкого сценария нет, это импровизационные вещи, которые обговариваются. Вы приходите к режиссеру на площадку, которой в данный момент является постель, или бассейн, или диван. Вы с режиссером и партнером обговариваете в связи со сценой примерную партитуру», — поделилась Мороз подробностями съемочного процесса.

Знаменитость убеждена: для того чтобы зритель не сомневался в искренности интимных сцен, партнеры должны доверять друг другу. Если между актерами не будет дружеского контакта, эпизод, вероятнее всего, не получится таким живым и реалистичным, каким хочет его видеть режиссер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дарья Мороз растрогала подписчиков архивными снимками с родителями.

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