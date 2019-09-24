«Хочет казаться бодреньким»: друг Зеленского об усталости президента Украины

Актер юмористической студии «Квартал 95» Евгений Кошевой считает, что его друг и экс-коллега, а ныне президент Украины Владимир Зеленский устал от занимаемой должности. Об этом комик заявил в передаче украинского телеканала «1+1».

«Он немного подустал, мне кажется. Ну, так по голосу понятно, что хочет казаться бодреньким, но… сложно. Но я думаю, что он знал, куда он шел» , — утверждает друг президента.

Владимир Зеленский и Евгений Кошевой дружат уже около 15 лет. Однако в последнее время президент Украины стал уделять товарищу меньше внимания из-за возложенных на него обязанностей главы государства.

Кошевой поделился впечатлениями от посещения здания администрации президента Украины. По его словам, атмосфера в офисе Зеленского была гнетущей: ковры, высокие потолки и обстановка СССР. Комик решил — он бы точно не смог там работать, а вот на экскурсию приходить — пожалуйста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Квартал 95» впервые показал пародию на Владимира Зеленского.