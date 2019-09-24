«Король эпизодов» Александр Числов скрывал от родных, что у него был ВИЧ

«Король эпизодов» Александр Числов ушел из жизни 29 августа 2019 года в возрасте 54 лет. За несколько недель до смерти артист оказался в больнице с двусторонней пневмонией, но спасти его врачам не удалось. Позже выяснилось, что Числов страдал алкоголизмом и скрывал от родных, что болен ВИЧ. По неизвестным причинам, актер даже не пытался бороться с недугом.

Недавно в эфире программы на федеральном телеканале мать артиста Валентина Александровна заявила, что не знала о диагнозе сына. Женщина рассказала, что он говорил о серьезном заболевании, однако никогда не вдавался в подробности. О том, что Числов заражен ВИЧ, не была в курсе и племянница артиста Светлана, передает Teleprogramma.pro.

О заболевании рассказала родственникам на программе врач-терапевт, наблюдавшая артиста.

«У всех больных при поступлении в больницу берется три анализа — гепатит, сифилис и ВИЧ. Так, вот последний оказался с положительной реакцией», — сообщила доктор.

Как оказалось, Александр Числов боялся говорить о страшном диагнозе близким. Племянница до сих пор не верит в болезнь дяди.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что близкий друг «короля эпизодов» Числова рассказал о его последних словах.