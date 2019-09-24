Два человека погибли в результате ДТП со скорой в Марий Эл 

Два человека погибли и еще пятеро пострадали в результате ДТП с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля в Йошкар-Оле ночью во вторник, 24 сентября.

По информации 5-tv.ru, один из погибших — водитель скорой. Мужчина скончался на месте. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу. За их состоянием наблюдают медики. Обстоятельства трагедии выясняются.

При этом РИА Новости со ссылкой на собственный источник сообщает пока только об одном погибшем и четверых пострадавших в результате аварии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как в Петербурге водитель устроил массовое ДТП, «зацепив» припаркованные авто, а затем сбежал.