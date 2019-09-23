Водитель в Петербурге устроил массовое ДТП и сбежал

Массовая авария произошла в ночь на понедельник, 23 сентября, на набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге на узком участке возле пересечения с Московским проспектом. Фото с места происшествия опубликовал паблик «ДТП и ЧП в Петербурге».

По словам одного из владельцев пострадавшего автомобиля, водитель Kia собрал не менее четырех автомобилей, припаркованных у тротуара, после чего сбежал с места ДТП.

На кадрах видно, что «кореец» получил серьезные повреждения — полностью разбит капот, одно из колес практически лежит уже рядом с авто.

По предварительной информации, пострадавших в результате аварии нет. Обстоятельства уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой под Краснодаром.