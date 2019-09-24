«Это не кафе»: Совет Европы отчитал Украину за отказ послать делегацию на сессию ПАСЕ

Украина не станет направлять делегатов на осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы. Такое заявление 23 сентября сделала Верховная рада. Отказ Киева от участия в межпарламентской встрече объяснили возвращением в ассамблею представителей России. По мнению членов рады, ПАСЕ принял это решение, несмотря на «российскую агрессию против Украины».

Лидер одной из политических групп ассамблеи Тини Кокс подверг критике жест украинских властей, сообщает РИА Новости. Согласно резолюции консультативного органа, в его работе должны участвовать все государства-члены ПАСЕ.

«Совет Европы — это не кафе, где вы выбираете все, что вам нравится», — заявил Кокс.

Голландский политик обратил внимание на непоследовательность решений украинской стороны. Помимо публичного отказа от участия в работе ассамблеи Киев призвал коллег из Совета Европы провести расширенные консультации о последствиях возвращения России в ПАСЕ. На предстоящей сессии этот механизм обсудят с руководителями делегаций, заверил представитель ассамблеи. Если Украина отсутствует, она упускает шанс поучаствовать в этом обсуждении.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украина хочет принудить РФ к переговорам о морской границе.