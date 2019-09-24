  1. Пятый канал
  4. «Это не кафе»: Совет Европы отчитал Украину за отказ послать делегацию на сессию ПАСЕ

«Это не кафе»: Совет Европы отчитал Украину за отказ послать делегацию на сессию ПАСЕ

, 10:39 Видео 15

Жест киевских политиков раскритиковали в мировом сообществе.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Доминик Бутен

Украина не станет направлять делегатов на осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы. Такое заявление 23 сентября сделала Верховная рада. Отказ Киева от участия в межпарламентской встрече объяснили возвращением в ассамблею представителей России. По мнению членов рады, ПАСЕ принял это решение, несмотря на «российскую агрессию против Украины».

Лидер одной из политических групп ассамблеи Тини Кокс подверг критике жест украинских властей, сообщает РИА Новости. Согласно резолюции консультативного органа, в его работе должны участвовать все государства-члены ПАСЕ.

«Совет Европы — это не кафе, где вы выбираете все, что вам нравится», — заявил Кокс.

Голландский политик обратил внимание на непоследовательность решений украинской стороны. Помимо публичного отказа от участия в работе ассамблеи Киев призвал коллег из Совета Европы провести расширенные консультации о последствиях возвращения России в ПАСЕ. На предстоящей сессии этот механизм обсудят с руководителями делегаций, заверил представитель ассамблеи. Если Украина отсутствует, она упускает шанс поучаствовать в этом обсуждении.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украина хочет принудить РФ к переговорам о морской границе.

Читайте также

+3° Днём +7°
Ночью +2°
63.95
0.10 70.28
-0.32
Гороскоп на 24 сентября: держите глаза и уши открытыми, Тельцы!

Последние новости

10:39
«Это не кафе»: Совет Европы отчитал Украину за отказ послать делегацию на сессию ПАСЕ
10:29
Психологи объяснили, почему новая услуга «друг на час» набирает популярность в мегаполисах
10:13
Два человека погибли в результате ДТП со скорой в Марий Эл 
9:59
«Знает цену деньгам»: Евгения Брик рассказывает дочери о своем трудном детстве
9:46
В Ингушетии запущена первая очередь крупнейшей в регионе подстанции
9:31
Лионель Месси назван лучшим игроком FIFA по итогам сезона

Сейчас читают

«Мамины черты»: Певица МакSим впервые показала младшую дочь
«Король эпизодов» Александр Числов скрывал от родных, что у него был ВИЧ
Ксения Собчак могла не поехать в свадебное путешествие из-за кожной болезни

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев