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«Киевские фантазии»: Украина хочет принудить РФ к переговорам о морской границе

, 23:54 Видео 10

В украинской «Госгидрографии» сокрушаются, что не могут вволю пользоваться в акватории природными ресурсами.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov, Sergei Zaitsev

Киев разродился очередной «странной» инициативой — заставить Москву сесть за стол переговоров для определения морской границы между странами. Такое предложение поступило от Государственного научно-производственного комплекса «Госгидрография», в котором власти Незалежной призвали «инициировать на уровне высших должностных лиц государства принудительный переговорный процесс с Россией по установлению морской границы», сообщает RT.

В учреждении вспомнили, что в 2003 году соглашение о российско-украинской госгранице было достигнуто, однако морской рубеж определен так и не был.

«Госгидрография» объясняет свою инициативу тем, что в настоящее время Украина не может легально использовать морские природные ресурсы, а также «осуществлять свой суверенитет в пределах моря», пока такое соглашение не достигнуто.

Юрист-международник Валерий Ванин отметил, что международные переговоры априори не могут происходить по принуждению.

Кроме того, провести морскую границу Киев предлагает без учета воссоединения Крыма с Россией, а потому в действительности за этим кроется попытка вновь создать соответствующий «информационный повод вокруг темы, которая всем уже неинтересна», уверен эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Совете Федерации предложили Украине войти в состав России, и вопрос со всеми границами будет решен.

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