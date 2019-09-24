Режим ЧС ввели в трех районах ЕАО из-за проблем с началом отопительного сезона

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Еврейской автономной области (ЕАО). 16 населенных пунктов в регионе оказались на грани срыва отопительного сезона. В котельных нет запаса топлива, а система теплоснабжения не готова к запуску. Ситуацию осложняет паводок, из-за которого в регионе также действует режим ЧС.

Как сообщил глава региона Александр Левинталь, уже на этой неделе в регион поступит 98 миллионов рублей из федерального бюджета. На эти деньги в котельные завезут уголь, и отремонтируют оборудование.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как с началом отопительного сезона в России, по всей стране трубы затрещали по швам.