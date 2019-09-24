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  4. Десять членов делегации РФ не получили визу США для участие в Генассамблее ООН

Десять членов делегации РФ не получили визу США для участие в Генассамблее ООН

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Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам назвал произошедшее «возмутительной акцией, не имеющей оправданий».

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Фото, видео: РИА Новости / Владимир Астапкович

Десять членов российской делегации не получили американскую визу для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке. В связи сс этим дипломаты из России не смогут полететь в США. Среди тех, кто не получил визу, оказался и председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Произошедшее он назвал «возмутительной акцией, не имеющей оправданий».

«Невыдача США виз россиянам, планировавшим участвовать в Генассамблее ООН, является нарушением обязательств перед международным сообществом», — отметил Косачев.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что произошедшее является возмутительным примером неуважения представителями США членов ООН, а также невыполнения своих обязательств в качестве страны, которая принимает у себя всемирную организацию.

«Очередной акт пренебрежения правами суверенных государств и международных организаций и неспособность хоть как-то прилично выполнять собственные международно-правовых обязательства станет центральной темой разговора Лаврова с Помпео в Нью-Йорке», — заявила Захарова.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Россия приняла Парижское соглашение по остановке глобального потепления. Представитель президента РФ заявил об этом с трибуны ООН.

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