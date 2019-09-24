Россия приняла Парижское соглашение по остановке глобального потепления

В понедельник, 23 сентября, представитель президента России по вопросам климата Руслан Эдельгериев объявил в ООН, что Кремль присоединяется к Парижскому соглашению, регулирующему снижение углекислого газа в атмосфере. Сообщает РИА Новости.

«Постановлением правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 года Российская Федерация приняла Парижское соглашение и становится полноправным участником данного международно-правового инструмента», — заявил спецпредставитель РФ.

Парижское соглашение принято в 2015 году и создано для регулирования мер среди стран-участниц по снижению уровня углекислого газа в атмосфере Земли. Документ призывает изменить климат, в частности: удержать рост средней температуры, снизить количество выбросов и остановить глобальное потепление на планете.

«Изменение климата — наш общий вызов, здесь нет места попыткам политизации и внесения в климатическую повестку дня конфликтной проблематики, разделению государств по блоковым принципам», — резюмировал Руслан Эдельгериев.

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