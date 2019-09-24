«С корабля на бал»: Влад Соколовский празднует день рождения

Певцу, танцору и актеру Владу Соколовскому 24 сентября исполняется 28 лет. Незадолго до дня рождения артист улетел в Пхукет, где отдыхал и занимался серфингом. Поклонники решили, что там их кумир отметит свой праздник. Но уже 23 сентября обгоревший под тайским солнцем Влад отправился в Москву, а оттуда — на концерт в Ростов-на-Дону.

«Мощнейшая гордость Ростова за спиной, и мы уже на местности. Сегодня выступаю в театре Горького! С корабля, так сказать, на бал», — написал подписчикам в Instagram Соколовский из ростовского аэропорта.

О том, как артист отметит 28-летие, он рассказал Teleprogramma.pro.

«Особо не собираюсь праздновать день рождения. Сейчас в Ростове, на гастролях. Завтра прилечу в Москву. Полдня проведу на студии, потом у меня будут пробы в сериал. Отмечать планирую в кругу семьи», — ответил Соколовский.

Поклонники и знакомые осыпали Влада поздравлениями и теплыми пожеланиями.

«С днем рождения, наш любимый Владик! Счастья, любви и вдохновения!»

«Желаю, чтобы первая цифра твоей даты удвоила все шансы на удачи и победы, а вторая цифра стала знаком бесконечности твоего счастья и успеха. Ярких мечтаний, искренних признаний, радостных встреч, феерических эмоций, и благополучия в личной жизни!»

«Невероятно позитивный, талантливый и с волшебной энергией, от которой веет добром! Спасибо за твое творчество, которое как глоток свежего воздуха вдохновляет и окрыляет! Пусть все будет так, как было бы для тебя идеально!» — написали под постом артиста преданные поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что Влад Соколовский появился на концерте бывшей супруги Риты Дакоты с шикарным букетом в руках.