Розы для «малой»: Влад Соколовский эффектно появился на концерте Риты Дакоты

Влад Соколовский и Рита Дакота развелись в 2018 году. Некоторое время бывшие влюбленные не общались, однако позднее восстановили дружеские отношения — ради общей дочери Мии. Так, например, Соколовский посетил концерт бывшей жены, который состоялся 28 августа в одном из клубов столицы.

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О том, как он провел вечер, Влад рассказал на своей странице в Instagram. Певец выложил в сторис несколько видео с мероприятия, на одном из которых поздравил экс-супругу с успешным концертом, назвав ее «малой».

Однако внимание поклонников пары приковало к себе другое видео — в соцсетях появилась запись с того же концерта, на котором Соколовский пробивается к певице сквозь толпу поклонников, чтобы вручить ей огромный букет белоснежных роз. Сама Дакота на этой записи называет его «муженькой».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дакота растрогала фанатов видео с Соколовским и их малышкой.