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Леди Гага упала, пытаясь сесть в машину

, 22:00 Видео 156

Момент успели заснять папарацци. Говорят, перед этим звезда отпраздновала первый день осени.

Фото: www.globallookpress.com / Kristin Callahan

Американская певица Леди Гага упала на глазах поклонников и папарацци, пытая сесть в машину. Видео момента конфуза опубликовало в своем аккаунте в Twitter таблоид TMZ.

«Леди Гага отпраздновала первый день осени», — подписан ролик.

На нем видно, как звезду, которая выглядит вполне бодрой, под руки подводят к кабриолету, и как только отпускают, певица оступается на поребрике и буквально проваливается прямо под колеса машины под громкий выдох окружающих. Но уже через секунду Леди Гага как ни в чем не бывало поднимается, делает кокетливую гримасу на камеру и садится в автомобиль.

Судя по всему, инцидент произошел 23 сентября — в день осеннего равноденствия, когда наступает астрономическая осень. Место действия не уточняется. Соцсети бурно обсуждают произошедшее. Некоторые полагают, что 33-летняя артистка находилась под действием психотропных веществ, а другие — что она просто не заметила поребрик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на леди Гагу собирается подать в суд автор песен Стив Ронсен. Он утверждает, что мелодию песни, принесшей певице премию «Оскар», она украла у него.

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