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  4. Леди Гаге пригрозили многомиллионным иском за плагиат в песне Shallow

Леди Гаге пригрозили многомиллионным иском за плагиат в песне Shallow

, 4:27 Видео 11

Музыкант Стив Ронсен утверждает, что голливудская звезда заимствовала мелодию из его композиции Almost.

Фото, видео: Instagram @ladygaga

Популярный автор песен Стив Ронсен собирается подать в суд на Леди Гагу. Музыкант утверждает, что певица заимствовала мелодию для хита Shallow из его композиции Almost, вышедшей еще в 2012 году.

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Адвокат Ронсена планирует подать иск для выплаты компенсации в несколько миллионов долларов. Конфликт между сторонами продолжается уже несколько месяцев. Композитор даже провел специальную экспертизу, которая якобы выявила идентичность двух фрагментов, сообщает Starhit

Требование провести собственную экспертизу представители Леди Гаги сначала проигнорировали. Однако после того как скандал попал в СМИ, агенты певицы прокомментировали ситуацию. Они заявили, что похожая мелодия встречается во многих известных композициях. По этой причине совпадение трех нот некорректно считать полноценным плагиатом, ответили представители Гаги.

Композиция Shallow прозвучала в фильме «Звезда родилась» и сразу стала хитом. За эту песню Леди Гага получила «Оскар». Согласно оценкам аналитиков, на этой композиции американская звезда заработала несколько миллионов долларов.

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