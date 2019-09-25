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«Пою, как колыбельную»: Тодоренко записала кавер на песню Могилевской

, 2:04 Видео 5

Телеведущая восхитила пользователей сети музыкальным талантом, опубликовав видео своего исполнения композиции «Месяц».

Фото: Instagram @reginatodorenko

Супруга музыканта Влада Топалова Регина Тодоренко широко известна публике как успешная телеведущая, однако вместе с этим она обладает отличными вокальными данными. В 2007 году звезда участвовала в украинском проекте «Фабрика звезд-2», со временем стала солисткой группы Real O, а после даже соревновалась с другими музыкантами в четвертом сезоне шоу «Голос».

Несмотря на то, что сейчас знаменитость занимается другими проектами, она не бросает свое музыкальное творчество. На днях звезда записала кавер на песню украинской певицы Наталии Могилевской «Месяц» и опубликовала видео на своей странице в Instagram. К слову, аккомпанировал Тодоренко в этот момент ее муж — артист Влад Топалов.

«Песню „Місяць“ я пою своему маленькому сыну как колыбельную, под которую он каждый вечер засыпает», — поделилась телеведущая.

Вслед за светской львицей видео с кавером песни опубликовала в соцсети и сама Могилевская. Она отметила, что исполнение звезды получилось очень достойным. По словам украинской артистки, Тодоренко спела композицию очень чувственно и душевно.

Фанаты согласились с Могилевской, отметив, что Регина могла бы стать знаменитой певицей, если бы всерьез этим занялась.

«Шикарно!»

«До мурашек!»

«Регина, вы очень талантливая певица!» — восхищались пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Регина Тодоренко вспомнила, как изменилась со времен «Орла и решки».

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