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  4. «Kak tebe takoe, Elon Mask?»: Главу Space X оригинально позвали на форум в Краснодар

«Kak tebe takoe, Elon Mask?»: Главу Space X оригинально позвали на форум в Краснодар

, 13:11 Видео 49

Российские предприниматели установили возле офиса компании Илона Маска билборд с обращением к изобретателю, и выложили в сеть клип посвященной ему песни.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © via www.imago-images.de

Прославленного американского инженера Илона Маска пригласили на краснодарский форум малого и среднего бизнеса «Дело за малым!», который пройдет 18–19 октября. Авторы обращения подошли к вопросу оригинально.

В Лос-Анджелесе возле офиса компании SpaceX они установили билборд с надписью «Kak tebe takoe, Elon Mask?» и QR-кодом, ведущим на промостраницу события.

В администрации Краснодарского края уточнили, что билборд установил один из спикеров форума. Его имя организаторы не назвали.

пресс-служба администрации Краснодарского края

Однако этим инициаторы не ограничились. 12 сентября в сети появился профессионально снятый видеоклип под названием «Хор российских предпринимателей имени Илона Маска» и отдельный сайт «Добро пожаловать, Илон», на котором ролик доступен к просмотру.

«Если вы Илон Маск, кликнете «Да, я поеду“»— гласит надпись со ссылкой под роликом на ресурсе.

В ролике предприниматели на английском языке поют для Маска хором на мотив «Крылатых качелей». В тексте песни бизнесмены отдают дань уважения своему кумиру и выражают надежду, что он посетит форум в Краснодаре. На навязчивые приглашения россиян изобретатель пока не ответил.

Ранее 5-tv.ru писал, что Илон Маск сравнил Елизавету II с телепузиками.

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