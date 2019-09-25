«Kak tebe takoe, Elon Mask?»: Главу Space X оригинально позвали на форум в Краснодар

Прославленного американского инженера Илона Маска пригласили на краснодарский форум малого и среднего бизнеса «Дело за малым!», который пройдет 18–19 октября. Авторы обращения подошли к вопросу оригинально.

В Лос-Анджелесе возле офиса компании SpaceX они установили билборд с надписью «Kak tebe takoe, Elon Mask?» и QR-кодом, ведущим на промостраницу события.

В администрации Краснодарского края уточнили, что билборд установил один из спикеров форума. Его имя организаторы не назвали.

пресс-служба администрации Краснодарского края

Однако этим инициаторы не ограничились. 12 сентября в сети появился профессионально снятый видеоклип под названием «Хор российских предпринимателей имени Илона Маска» и отдельный сайт «Добро пожаловать, Илон», на котором ролик доступен к просмотру.

«Если вы Илон Маск, кликнете «Да, я поеду“», — гласит надпись со ссылкой под роликом на ресурсе.

В ролике предприниматели на английском языке поют для Маска хором на мотив «Крылатых качелей». В тексте песни бизнесмены отдают дань уважения своему кумиру и выражают надежду, что он посетит форум в Краснодаре. На навязчивые приглашения россиян изобретатель пока не ответил.

Ранее 5-tv.ru писал, что Илон Маск сравнил Елизавету II с телепузиками.