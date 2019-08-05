Фото: Илон Маск сравнил Елизавету II с телепузиками

Пользователи социальных сетей активно обсуждают одну из последних публикаций Илона Маска. Основатель компаний Space X и Tesla сравнил британскую королеву и телепузиков.

«Почему ноги короткие?» Рудковская озадачила юзеров новой фотографией

Сравнение Маск построил на фирменном стиле Елизаветы II, которая всегда выбирает для выхода в свет наряды ярких оттенков — по мнению Илона, они очень похожи на образы героев старого детского телешоу.

На своей странице в Twitter мужчина опубликовал один из кадров телепрограммы, на котором видны все четыре телепузика. Ниже Маск прикрепил кадр с одной из локаций «Телепузиков», на которую при помощи фоторедактора были добавлены четыре изображения королевы Елизаветы II в нарядах тех цветов, которые соответствуют героям телешоу.

Twitter @elonmusk

Twitter @elonmusk

В комментариях пользователи признались, что находят шутку очень удачной. Суммарно оба изображения уже собрали более 200 тысяч лайков и около 17 тысяч ретвитов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Илон Маск объявил об удалении своего аккаунта в Twitter.