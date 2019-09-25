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  4. Как Кристина Асмус решилась на съемку в постельной сцене

Как Кристина Асмус решилась на съемку в постельной сцене

, 14:09 92

Недавно актриса впервые обнажилась для фильма Клима Шипенко «Текст», который выйдет на экраны 24 октября.

Фото: Instagram @asmuskristina

Актриса Кристина Асмус недавно впервые решилась на съемку в постельной сцене в картине Клима Шипенко «Текст». Его премьерный показ состоится 24 октября.

По словам артистки, о постельной сцене она была предупреждена еще на кастинге. Согласно сюжету, Асмус и ее партнер по фильму Иван Янковский должны были снимать интимные кадры с участием друг друга на камеру мобильного телефона. В результате получилось самое настоящее «домашнее видео», отметила актриса.

«Меня это нисколько не смутило», — добавила Кристина Асмус в интервью KP.RU.

«Текст» уже посмотрели гости зарубежных кинофестивалей, в российском прокате фильм будет идти в цензурной версии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о слухах по поводу расставания Асмус с Гариком Харламовым. Однако сами супруги данный факт отрицают.

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