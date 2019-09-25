«Никогда не носили кольца»: Асмус ответила на слухи о разводе с Харламовым

Известная российская актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым. Уже несколько месяцев фанаты подозревают, что в отношениях звездных супругов назрел кризис. Знаменитость уже дважды успела отдохнуть за границей без мужа, честно призналась, что снялась в откровенных сценах для фильма «Текст», а недавно вышла в свет без обручального кольца.

Асмус посетила кинофестиваль «Евразийский мост», где был представлен фильм режиссера Клима Шипенко «Текст» с ее участием и ответила на вопросы журналистов. На фоне слухов о разводе теледивы папарацци сразу обратили внимание на ее безымянный палец и сделали преждевременные выводы о разладе в семье.

Узнав о распространившейся в сети информации, актриса решила высказаться.

«Дорогие СМИ, почему же вы только после этого фестиваля заметили меня без обручального кольца? Мы с Гариком кольца не носили никогда. И не хотим. Поэтому хватит уже нас и читателя разводить», — написала звезда в Instagram.

Instagram @asmuskristina

Впрочем, некоторые поклонники по-прежнему уверены, что отношения Кристины и Гарика на грани распада.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кристина Асмус перестала носить обручальное кольцо.