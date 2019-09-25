В Госдуме предложили запретить в России лотерею грин-карт США. Данная мера может стать своеобразным ответом на недопуск части российской делегации на Генассамблею ООН, сообщают «Известия».

Зампредседателя комитета по международным делам Алексей Чепа считает, что РФ должна отреагировать на подобный дипломатический укол со стороны Соединенных Штатов.

« Это беспрецедентный случай. Делегаты намеревались посетить не США, а штаб-квартиру ООН. Наш ответ будет очень серьезным. Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят, исходя из своего имиджа якобы „оплота демократии“. Наши меры будут такими, чтобы все обратили на это внимание », — заявил Алексей Чепа.

Парламентарий в числе возможных мер назвал ограничение доступа к сайту, где регистрируются желающие получить грин-карту США, а также создание трудностей для осуществления деятельности агентств, способствующих оформлению документов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдеп прокомментировал отказ в выдаче виз российским дипломатам.