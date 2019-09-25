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  4. Юлия Ковальчук попала в ДТП по дороге с гастролей

Юлия Ковальчук попала в ДТП по дороге с гастролей

, 18:28 86

У автомобиля, на котором ехала певица, лопнуло колесо.

Фото: www.globallookpress.com © Anatoly Lomokhov

Экс-солистка «Блестящих» Юлия Ковальчук поделилась с фанатами подробностями аварии, в которую попала по дороге с гастролей, пишет «7дней.ru». Певица ехала из Рязани на автомобиле. На отрезке пути у машины лопнуло колесо.

В результате никто не пострадал, если не считать потраченного времени и недосыпа. Проблему пришлось решать до глубокой ночи, пожаловалась Ковальчук. Ранним утром у нее планировались неотложные съемки. До них артистка еле добралась.

«Вернулись поздно, спали мало. Но все равно всем хорошего настроения», — пожелала солистка фанатам.

Как уточняет издание, Ковальчук имеет водительские права более 15 лет, но на родине за руль садится редко. В основном певица ездит с водителем или с мужем — Алексеем Чумаковым.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юлия Ковальчук продемонстрировала стройную фигуру в купальнике с гепардом.

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