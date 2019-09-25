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«Неплохой парень»: Лобода впервые высказалась о ссоре с Лазаревым

, 23:06 Фото 70

Теперь артистка ждет извинений от «обидчика».

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Фото, видео: Instagram @lazarevsergey, @lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода в интервью телеведущей Ксении Собчак наконец раскрыла правду о скандале со своим коллегой по музыкальному цеху Сергеем Лазаревым, произошедшем в июне на вручении премии МУЗ-ТВ. Тогда артистка отписалась от него в соцсетях и теперь заявляет, что «обидчик» должен попросить прощения.

«Я отписалась от него. Я перестала интересоваться его жизнью. Он должен извиниться. Когда он извинится, мы снова будем общаться», — приводит ее слова KP.RU.

Лобода добавила, что в принципе уважает Лазарева, назвав его «неплохим парнем», но в тот день у него просто что-то не сложилось, «он чуть-чуть потерялся».

«Я не могу отвечать за то, что у него было с настроением, почему в этот день у него что-то произошло», — сказала она.

Предположительно причиной эмоционального всплеска Лазарева стало то, что Лобода в финале мероприятия исполнила шесть песен, в то время, как выступление участника «Евровидения» с единственным номером вовсе сорвалось по техническим причинам.

При этом певец лишь смеется над сообщениями в прессе о том, что он якобы не просто оскорбил, а даже обматерил Лободу.

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