«Неплохой парень»: Лобода впервые высказалась о ссоре с Лазаревым

Украинская певица Светлана Лобода в интервью телеведущей Ксении Собчак наконец раскрыла правду о скандале со своим коллегой по музыкальному цеху Сергеем Лазаревым, произошедшем в июне на вручении премии МУЗ-ТВ. Тогда артистка отписалась от него в соцсетях и теперь заявляет, что «обидчик» должен попросить прощения.

« Я отписалась от него. Я перестала интересоваться его жизнью. Он должен извиниться. Когда он извинится, мы снова будем общаться », — приводит ее слова KP.RU.

Лобода добавила, что в принципе уважает Лазарева, назвав его «неплохим парнем», но в тот день у него просто что-то не сложилось, «он чуть-чуть потерялся».

« Я не могу отвечать за то, что у него было с настроением, почему в этот день у него что-то произошло », — сказала она.

Предположительно причиной эмоционального всплеска Лазарева стало то, что Лобода в финале мероприятия исполнила шесть песен, в то время, как выступление участника «Евровидения» с единственным номером вовсе сорвалось по техническим причинам.

При этом певец лишь смеется над сообщениями в прессе о том, что он якобы не просто оскорбил, а даже обматерил Лободу.