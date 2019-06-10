Лобода отписалась от Лазарева в Instagram после ссоры

, 21:59 237

Скандал между коллегами по музыкальному цеху произошел на премии МУЗ-ТВ.

Фото: Instagram @lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода отписалась от Сергея Лазарева в Instagram после ссоры. Скандал между коллегами по музыкальному цеху произошел на премии МУЗ-ТВ, сообщает ФАН.

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Предположительно причиной эмоционального всплеска Сергея Лазарева стало то, что Лобода в финале мероприятия исполнила аж шесть песен, в то время, как выступление участника «Евровидения» с единственным номером вовсе сорвалось по техническим причинам.

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По данным издания, Светлана Лобода отреагировала на произошедшее уже постфактум. Певица удалила Сергея Лазарева из подписчиков, а он, в свою очередь, не оставил ни одного лайка под ее публикациями, в которых речь шла о премии МУЗ-ТВ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мадонна украла идею клипа у Лободы.

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